PSG nei guai: distorsione alla caviglia per Hakimi, anche Dembelé e Nuno Mendes ko

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

Di male in peggio in casa PSG. Un grande sospiro di sollievo quantomeno arriva per Achraf Hakimi, terzino destro vittima di una grave distorsione alla caviglia sinistra - dunque senza alcuna frattura riportata - a seguito dell'intervento subito da Luis Diaz ieri nel corso della sconfitta contro il Bayern Monaco (1-2): una tipologia di infortunio meno grave di quello che potesse sembrare dalle immagini catturate dalle telecamere, ma che terrà fuori l'ex Inter almeno per 6 settimane, riferisce L'Equipe.

Non solo. Uscito al 25° minuto martedì, Ousmane Dembélé ha riportato una lesione al polpaccio sinistro. Un nuovo infortunio per il Pallone d’Oro 2025, che resterà a riposo nelle prossime settimane, come ha precisato il club transalpino stesso. E come se non bastasse ci sono guai anche per Nuno Mendes: il terzino sinistro portoghese ha subito un infortunio al ginocchio sinistro e soffre di una distorsione - rivela invece , anche se è riuscito a disputare tutti i 90 minuti del match contro il Bayern Monaco ieri.

Stando a quanto riferito dal quotidiano francese, tutti e tre i giocatori di Luis Enrique dovrebbero saltare le partite internazionali con le rispettive Nazionali nel fine settimana successivo. Come per Dembele, comunque, i tempi di recupero di Nuno Mendes sono stimati intorno alla fine di novembre. Oltre al Lione salteranno dunque Le Havre, Tottenham (5ª giornata di Champions League), Monaco e Rennes in Ligue 1, così come la trasferta a Bilbao (6ª giornata di Champions League) in programma il 10 dicembre.

