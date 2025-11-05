PSG nei guai: distorsione alla caviglia per Hakimi, anche Dembelé e Nuno Mendes ko

Di male in peggio in casa PSG. Un grande sospiro di sollievo quantomeno arriva per Achraf Hakimi, terzino destro vittima di una grave distorsione alla caviglia sinistra - dunque senza alcuna frattura riportata - a seguito dell'intervento subito da Luis Diaz ieri nel corso della sconfitta contro il Bayern Monaco (1-2): una tipologia di infortunio meno grave di quello che potesse sembrare dalle immagini catturate dalle telecamere, ma che terrà fuori l'ex Inter almeno per 6 settimane, riferisce L'Equipe.

Non solo. Uscito al 25° minuto martedì, Ousmane Dembélé ha riportato una lesione al polpaccio sinistro. Un nuovo infortunio per il Pallone d’Oro 2025, che resterà a riposo nelle prossime settimane, come ha precisato il club transalpino stesso. E come se non bastasse ci sono guai anche per Nuno Mendes: il terzino sinistro portoghese ha subito un infortunio al ginocchio sinistro e soffre di una distorsione - rivela invece , anche se è riuscito a disputare tutti i 90 minuti del match contro il Bayern Monaco ieri.

Stando a quanto riferito dal quotidiano francese, tutti e tre i giocatori di Luis Enrique dovrebbero saltare le partite internazionali con le rispettive Nazionali nel fine settimana successivo. Come per Dembele, comunque, i tempi di recupero di Nuno Mendes sono stimati intorno alla fine di novembre. Oltre al Lione salteranno dunque Le Havre, Tottenham (5ª giornata di Champions League), Monaco e Rennes in Ligue 1, così come la trasferta a Bilbao (6ª giornata di Champions League) in programma il 10 dicembre.