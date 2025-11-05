Barcellona, ricaduta per Raphinha: Flick imbufalito, chieste spiegazioni ai preparatori fisici

Fuori ormai da oltre un mese, dopo aver perso 7 partite con il Barcellona, c'è fretta in casa blaugrana di ritrovare Raphinha in attacco. L'esterno offensivo brasiliano, in termini di gol e assist, la scorsa stagione ha infiammato la squadra di Hansi Flick con 34 gol e 22 assist ma quest'anno ha iniziato con il freno a mano tirato per un infortunio alla coscia. L'allenatore tedesco sperava di contare su di lui per il primo Clasico stagionale al Bernabeu, ma non è stato possibile ed è arrivata una sconfitta pesante.

Ma stando a quanto rivelato da SER Catalunya, Flick si è irritato molto di fronte alla ricaduta parziale avuta da Raphinha circa la lesione al bicipite femorale. Tanto da arrivare a chiedere spiegazioni ai responsabili della preparazione fisica della prima squadra su quanto accaduto e del ritardo sulla tabella di marcia del recupero del brasiliano di 28 anni.

Secondo la ricostruzione proposta dal quotidiano AS, in un primo momento non si era dato troppo peso ai nuovi fastidi percepiti da Raphinha, come la fitta avvertita durante l’allenamento di mercoledì 22 ottobre. Non si pensava fosse nulla di grave, e invece l'ex Leeds ha dovuto fare fronte a dei nuovi problemi fisici. Intanto l'esclusione dall'undici dell'anno FIFPRO ha bruciato tantissimo e il giocatore la ritiene come una mancanza di rispetto nei confronti dei risultati ottenuti nella scorsa stagione, come ha lasciato trapelare sui social.