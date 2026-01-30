L'ex United Antony trascina ancora il Betis: "Ma gioco con un dolore enorme"

Ancora una volta per il Betis, che ha vinto per 2-1 contro il Feyenoord nell'ottava giornata della League Phase in Europa League, è stato l'ex giocatore del Manchester United, Antony. Al 17' del primo tempo infatti l'attaccante ha lasciato partire, quasi da fermo dopo una iniziativa personale, un dolcissimo sinistro che ha scavalcato Wellenreuther mettendo in discesa la sfida per il club iberico.

In questo modo Antony ha siglato il suo 18esimo gol con la maglia del Betis, festeggiando al meglio la 50esima presenza con la maglia biancorossa. Al termine della gara ha svelato però di dover convivere in questo momento con un problema fisico non di poco conto: "Oggi è un giorno molto speciale per me. Tutti in squadra, a partire dall'allenatore, sanno quanto dolore ho provato dopo la partita contro il Getafe. Ma sto facendo questo sacrificio. Sto soffrendo molto, un dolore enorme, ma sto facendo questo sacrificio per questo club e sono molto orgoglioso di indossare la maglia del Betis".

A fine dicembre il giocatore del Betis ha accusato un dolore all'inguine, che evidentemente non ha ancora superato, pur continuando a giocare per aiutare i compagni di squadra. "Mi sono preso una settimana di pausa, un breve periodo, e mi sento meglio, ma il fastidio continua a persistere. Quando indossi la maglia del Betis, scendi in campo facendo sacrifici, dai tutto".