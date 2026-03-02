Betis rimontato nel derby, Antony faccia a faccia coi tifosi: intervengono compagni e sicurezza

Il Betis ha vinto la scommessa Antony. Arrivato in Andalusia nella scorsa stagione, il brasiliano ha rilanciato la propria carriera dopo gli anni difficili trascorsi al Manchester United, tornando a essere quel funambolo che aveva stupito l’Europa ai tempi dell’Ajax. Un rendimento ottimo, tanto da convincere il Betis a versare 22 milioni di euro per il suo cartellino, con la cifra potenzialmente destinata a salire fino a 30 milioni grazie ai bonus, una somma considerevole per il club di Siviglia, a testimonianza dell’impatto immediato del giocatore.

Ieri, però, durante il derby contro il Siviglia, un episodio ha catturato l’attenzione dei media spagnoli: Antony si è diretto verso le tribune per discutere animatamente con alcuni tifosi. La situazione è diventata talmente tesa che compagni e sicurezza hanno dovuto intervenire per sedare l’alterco. Una reazione sorprendente, considerando la stagione positiva del brasiliano, autore di un gol nel derby e protagonista con 11 reti e 8 assist in 27 partite tra Liga ed Europa League. Cucho Hernández, compagno di squadra, ha spiegato: "È molto passionale. Quando è felice, lo è davvero, e quando è arrabbiato, lo si nota. Ho cercato di parlare con i tifosi per far capire che Antony gioca anche se è infortunato".

Il giocatore soffre infatti di pubalgia, ma il suo gesto ha suscitato critiche: "Incomprensibile la reazione di Antony, inammissibile rispondere ai tifosi così", scrive il Diario de Sevilla. L’episodio potrebbe lasciare strascichi e segnare un possibile momento negativo nella sua avventura in Andalusia, nonostante il rendimento fino a oggi di alto livello.