Betis rimontato nel derby, Antony faccia a faccia coi tifosi: intervengono compagni e sicurezza

Betis rimontato nel derby, Antony faccia a faccia coi tifosi: intervengono compagni e sicurezzaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 13:42Calcio estero
Michele Pavese

Il Betis ha vinto la scommessa Antony. Arrivato in Andalusia nella scorsa stagione, il brasiliano ha rilanciato la propria carriera dopo gli anni difficili trascorsi al Manchester United, tornando a essere quel funambolo che aveva stupito l’Europa ai tempi dell’Ajax. Un rendimento ottimo, tanto da convincere il Betis a versare 22 milioni di euro per il suo cartellino, con la cifra potenzialmente destinata a salire fino a 30 milioni grazie ai bonus, una somma considerevole per il club di Siviglia, a testimonianza dell’impatto immediato del giocatore.

Ieri, però, durante il derby contro il Siviglia, un episodio ha catturato l’attenzione dei media spagnoli: Antony si è diretto verso le tribune per discutere animatamente con alcuni tifosi. La situazione è diventata talmente tesa che compagni e sicurezza hanno dovuto intervenire per sedare l’alterco. Una reazione sorprendente, considerando la stagione positiva del brasiliano, autore di un gol nel derby e protagonista con 11 reti e 8 assist in 27 partite tra Liga ed Europa League. Cucho Hernández, compagno di squadra, ha spiegato: "È molto passionale. Quando è felice, lo è davvero, e quando è arrabbiato, lo si nota. Ho cercato di parlare con i tifosi per far capire che Antony gioca anche se è infortunato".

Il giocatore soffre infatti di pubalgia, ma il suo gesto ha suscitato critiche: "Incomprensibile la reazione di Antony, inammissibile rispondere ai tifosi così", scrive il Diario de Sevilla. L’episodio potrebbe lasciare strascichi e segnare un possibile momento negativo nella sua avventura in Andalusia, nonostante il rendimento fino a oggi di alto livello.

