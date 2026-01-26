Betis k.o. con l'Alaves, Antony limitato dagli infortuni e arrabbiato al momento del cambio

Antony era chiamato a prendersi il Betis sulle spalle a Vitoria, al rientro tra i convocati, ma il momento più "spettacolare" della sua partita è arrivato al momento della sostituzione. Con il risultato già sul 2-0 e una gara scialba da parte dei verdiblancos, l’esterno brasiliano non ha nascosto il proprio nervosismo: una volta raggiunta la panchina ha sfogato la rabbia prendendo a calci tutto ciò che gli capitava davanti e protestando a distanza contro l’arbitro.

Alla base della prestazione opaca ci sono ancora i problemi al pube che stanno condizionando Antony da settimane. Il brasiliano, rimasto in campo poco più di un’ora, non è praticamente mai riuscito a puntare l’uomo né a incidere, chiaramente limitato dal dolore. Una situazione delicata, che potrebbe essere risolta definitivamente solo con un intervento chirurgico, opzione che però significherebbe dire quasi addio al resto della stagione e che il giocatore e il club continuano a rimandare.

Manuel Pellegrini ha deciso di toglierlo relativamente presto da una partita diventata presto difficile, con l’obiettivo di preservarlo in vista dell’impegno di giovedì in Europa League. Una scelta dettata dal buon senso e dalla gestione fisica, ma che Antony non ha affatto digerito. Il gesto del brasiliano non è passato inosservato e rischia di alimentare ulteriori discussioni.