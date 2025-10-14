L'Inghilterra è la prima europea a qualificarsi ai Mondiali. Serbia in corsa per il 2° posto
L'Inghilterra stacca il biglietto per il Nord America con due turni d'anticipo. Percorso netto per la selezione di Thomas Tuchel che vince agevolmente anche contro la Lettonia, chiudendo la pratica nel primo tempo. Inglesi che hanno ancora una volta mantenuto la porta inviolata: zero reti subite in sei partite giocate, con Jordan Pickford che migliora così il record battuto solo qualche giorno fa. Si tratta della 12ª qualificazione consecutiva alla Coppa del Mondo, ultimo flop risalente al 1978 quando gli inglesi finirono nel girone dietro all'Italia.
La Serbia soffre più del dovuto ad Andorra, con Zoran Mirkovic traghettatore in panchina. L'ex difensore di Atalanta e Juventus ha preso il posto di Dragan Stojkovic, esonerato dopo il ko contro l'Albania. Sarà proprio Serbia-Albania il duello a distanza per le ultime due giornate, per strappare il biglietto per i playoff. Questo il quadro dopo i risultati di questa sera:
GRUPPO K
Andorra - Serbia 1-3
17' Lopez (A), 19' aut. Garcia (S), 54' Vlahovic (S), 77' rig. Mitrovic (S)
Lettonia - Inghilterra 0-5
26' Gordon, 44' e 45' + 3 rig. Kane, 59' aut. Tonisevs, 86' Eze
CLASSIFICA
Inghilterra 18
Albania 11
Serbia 10
Lettonia 5
Andorra 2
PROSSIMI TURNI
Andorra - Albania (13 novembre, 20.45)
Inghilterra - Serbia (13 novembre, 20.45)
Albania - Inghilterra (16 novembre, 18)
Serbia - Lettonia (16 novembre, 18)
