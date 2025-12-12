L'Uruguay omaggia il maestro Tabarez. Scaloni: "Tributo meritato per ciò che hai fatto"

Oscar Washington Tabarez, storico commissario tecnico della nazionale uruguaiana per 15 anni tra il 2006 e il 2021, ha ricevuto oggi un riconoscimento speciale dal Comune di Montevideo per la sua straordinaria carriera. Alla cerimonia hanno partecipato diverse personalità del calcio sudamericano, tra cui Lionel Scaloni, attuale allenatore dell’Argentina e campione del mondo con la Selección nel 2022.

Scaloni ha voluto rendere omaggio a Tabárez con un video: "Volevo partecipare al tuo tributo, è assolutamente meritato per tutto ciò che hai fatto per il calcio e per il calcio uruguaiano in particolare. Non dimenticherò mai le tue parole quando ci siamo affrontati: mi dicesti che avevo vissuto realmente e non fatto 'solo' esperienze, e che questo è ciò che conta davvero nel calcio. Le conservo nel mio cuore".

Il CT argentino ha concluso con un messaggio personale e affettuoso: "Ti meriti questo riconoscimento. Tutto il mondo del calcio ti stima, così come il tuo paese. Da parte mia, un forte abbraccio". Il tributo a Tabárez sottolinea l’impatto duraturo del tecnico uruguaiano, che ha guidato la Celeste con dedizione, contribuendo a formare generazioni di calciatori e a consolidare l’identità del calcio uruguaiano a livello mondiale. L’omaggio ha rappresentato non solo il riconoscimento dei risultati sportivi, ma anche l’apprezzamento per la sua filosofia, la sua integrità e il suo ruolo di educatore dentro e fuori dal campo.