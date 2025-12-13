Simeone: "Importante che i giocatori credano nel lavoro. La fiducia reciproca è tutto"

Diego Pablo Simeone ha parlato alla vigilia della sfida tra l’Atletico Madrid e il Valencia, sottolineando come il successo della squadra dipenda dal lavoro collettivo e dalla fiducia reciproca tra tecnico e giocatori. Il tecnico argentino ha evidenziato la prestazione del gruppo nel recente match contro il PSV, apprezzando l’impegno, la quantità di duelli vinti e la dedizione tattica della squadra. Ora però l’attenzione è tutta sul Valencia, "una squadra coraggiosa, veloce in attacco e in evoluzione tattica", ha spiegato Simeone, ricordando come l’allenatore abbia saputo introdurre elementi positivi sin dal suo arrivo.

Il Cholo ha poi approfondito il suo approccio alla gestione delle partite: ogni gara va affrontata in base alle caratteristiche dei giocatori a disposizione e agli avversari. "Non tutti i match sono uguali - ha detto - e per questo è fondamentale che tutti siano al massimo della forma, pronti a dare il loro contributo quando serve".

Grande spazio è stato dato al rapporto di fiducia tra allenatore e squadra. Simeone ha sottolineato che la fortuna maggiore è avere calciatori che sposano un progetto e lo interpretano al meglio in campo. "La cosa più importante è che i giocatori credano nel lavoro dell’allenatore, perché sono loro a rappresentarlo sul terreno di gioco". Infine, il tecnico ha parlato anche di relazioni e rapporti umani: il legame tra allenatore e calciatori, come in qualsiasi rapporto personale, è fondamentale. "Pensiamo positivamente dei nostri giocatori perché sviluppano le nostre idee. La reciproca fiducia è alla base di tutto, nello sport come nella vita di tutti i giorni".