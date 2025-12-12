LaLiga, il Girona vince l'anticipo: una doppietta di Tsygankov inguaia la Real Sociedad
La Real Sociedad inizia ad aver paura. La squadra basca perde in casa lo scontro diretto contro il Girona e si viene definitivamente risucchiata nella zona calda della classifica. Inutile il vantaggio firmato al 35’ da Gonçalo Guedes: nel secondo tempo lo scenario è cambiato radicalmente e i catalani hanno ribaltato il punteggio negli ultimi 15 minuti grazie alla doppietta di Viktor Tsygankov.
Per gli uomini di Michel si tratta di un successo pesantissimo: la squadra abbandona la zona rossa e può preparare con maggiore serenità il prossimo impegno contro l’Atlético Madrid. La Real Sociedad, invece, sprofonda ulteriormente: terza sconfitta di fila, 14° posto in classifica e un match a Levante che si annuncia già fondamentale per evitare che la crisi si trasformi in una vera emergenza.
Real Sociedad - Girona 1-2
Atletico Madrid - Valencia
Maiorca - Elche
Barcellona - Osasuna
Getafe - Espanyol
Siviglia - Oviedo
Celta Vigo - Ath. Bilbao
Levante - Villarreal
Alaves - Real Madrid
Vallecano - Betis
Classifica
Barcellona 40
Real Madrid 36
Villarreal 35
Atl. Madrid 31
Espanyol 27
Betis 24
Ath. Bilbao 23
Getafe 20
Elche 19
Celta Vigo 19
Alaves 18
Vallecano 17
Siviglia 17
Real Sociedad 16
Osasuna 15
Valencia 15
Girona 15
Maiorca 14
Oviedo 10
Levante 9