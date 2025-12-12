Ligue 1, notte fonda per il Nantes: l'Angers è travolgente e vince 4-1 al Raymond-Kopa

La 16ª giornata di Ligue 1 si è aperta con la netta sconfitta del Nantes, ormai in crisi e reduce dall’avvicendamento in panchina tra Luís Castro e Ahmed Kantari. L’esordio dell’ex nazionale marocchino si è trasformato in un incubo, perché l’Angers - in crescita costante nelle ultime settimane - ha travolto i gialloverdi con un netto 4-1.

Sin dai primi minuti la formazione di casa ha preso in mano il controllo del match. L’episodio che sblocca la gara è arrivato presto: un fallo di mano di Tylel Tati, confermato dal VAR, ha regalato il rigore che Himad Abdelli ha trasformato con freddezza al 15’.

La ripresa ha seguito lo stesso copione. L’Angers ha continuato a spingere e al 60’ Sidiki Chérif ha firmato il raddoppio con una conclusione precisa (2-0). È solo a questo punto che Kantari ha provato a cambiare le carte in tavola: modulo più offensivo, squadra più alta, atteggiamento finalmente propositivo. E all’81’ Fabien Centonze ha riaperto la gara con un destro potente sul primo palo (2-1), ma il finale è stato tutto dell’Angers: Djibirin all’87’ ha firmato il 3-1 in contropiede e, nel recupero, Raolisoa ha calato il poker.

Angers - Nantes 4-1

Rennes - Brest

Metz - PSG

Paris FC - Tolosa

Lione - Le Havre

Auxerre - Lilla

Lens - Nizza

Strasburgo - Lorient

Marsiglia - Monaco

Classifica

Lens 34

PSG 33

Marsiglia 29

Lilla 29

Lione 24

Rennes 24

Monaco 23

Strasburgo 22

Angers 22

Tolosa 20

Brest 19

Nizza 17

Lorient 17

Paris FC 16

Le Havre 15

Auxerre 12

Nantes 11

Metz 11