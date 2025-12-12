Ligue 1, notte fonda per il Nantes: l'Angers è travolgente e vince 4-1 al Raymond-Kopa
La 16ª giornata di Ligue 1 si è aperta con la netta sconfitta del Nantes, ormai in crisi e reduce dall’avvicendamento in panchina tra Luís Castro e Ahmed Kantari. L’esordio dell’ex nazionale marocchino si è trasformato in un incubo, perché l’Angers - in crescita costante nelle ultime settimane - ha travolto i gialloverdi con un netto 4-1.
Sin dai primi minuti la formazione di casa ha preso in mano il controllo del match. L’episodio che sblocca la gara è arrivato presto: un fallo di mano di Tylel Tati, confermato dal VAR, ha regalato il rigore che Himad Abdelli ha trasformato con freddezza al 15’.
La ripresa ha seguito lo stesso copione. L’Angers ha continuato a spingere e al 60’ Sidiki Chérif ha firmato il raddoppio con una conclusione precisa (2-0). È solo a questo punto che Kantari ha provato a cambiare le carte in tavola: modulo più offensivo, squadra più alta, atteggiamento finalmente propositivo. E all’81’ Fabien Centonze ha riaperto la gara con un destro potente sul primo palo (2-1), ma il finale è stato tutto dell’Angers: Djibirin all’87’ ha firmato il 3-1 in contropiede e, nel recupero, Raolisoa ha calato il poker.
Angers - Nantes 4-1
Rennes - Brest
Metz - PSG
Paris FC - Tolosa
Lione - Le Havre
Auxerre - Lilla
Lens - Nizza
Strasburgo - Lorient
Marsiglia - Monaco
Classifica
Lens 34
PSG 33
Marsiglia 29
Lilla 29
Lione 24
Rennes 24
Monaco 23
Strasburgo 22
Angers 22
Tolosa 20
Brest 19
Nizza 17
Lorient 17
Paris FC 16
Le Havre 15
Auxerre 12
Nantes 11
Metz 11