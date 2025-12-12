Rooney racconta: "Quando mi trasferii al Man' United, ricevetti minacce di morte a Liverpool"

Wayne Rooney ha raccontato in un episodio del suo podcast sulla BBC le difficoltà vissute quando, a 18 anni, lasciò il suo club di formazione, l’Everton, per approdare al Manchester United nell’agosto 2004, per circa 31 milioni di euro. L’ex attaccante, leggenda dei Red Devils e dell’Inghilterra (559 presenze e 253 gol con lo United e 120 gare con 53 reti in nazionale), ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte: "La casa dei miei genitori è stata vandalizzata e imbrattata con scritte. Anche quella della mia ragazza dell’epoca, oggi mia moglie, è stata presa di mira".

Rooney ha spiegato quanto fosse difficile affrontare il trasferimento: "Andare al Manchester United significava affrontare la rivalità con il Liverpool. Venivano minacciate persone della mia stessa città, quindi era dura, ma sapevo cosa volevo e come arrivarci. Dovevo restare forte mentalmente. A volte bisogna essere egoisti".

L’ex centravanti ha raccontato anche un episodio della sua infanzia: a dieci anni scrisse una lettera a Duncan Ferguson, allora detenuto per un’aggressione a un avversario, per dirgli quanto lo ammirasse. "Mi rispondeva e mi riportava a casa dopo gli allenamenti perché ero troppo giovane per guidare", ha ricordato Rooney, descrivendo il sostegno della sua famiglia: "Mio padre era alla finestra a salutarmi, mia madre entusiasta. Era surreale".