Amorim: "Coppa d'Africa? Non sappiamo chi andrà, ma nella rosa c'è gente pronta a giocare"

Amorim: "Coppa d'Africa? Non sappiamo chi andrà, ma nella rosa c'è gente pronta a giocare"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:27Calcio estero
Michele Pavese

Il Manchester United si prepara ad affrontare il Bournemouth nella 16ª giornata di Premier League, con alcune assenze importanti in difesa. Ruben Amorim ha confermato le difficoltà: "Maguire è fuori, De Ligt anche. Per Benjamin Sesko dobbiamo valutare: ha avuto un’intossicazione alimentare, ma abbiamo ancora due allenamenti per capire se sarà disponibile. Per quanto riguarda la Coppa d’Africa, stiamo parlando con le federazioni, non sappiamo ancora chi sarà effettivamente presente".

Il tecnico portoghese ha sottolineato l’incertezza legata alla disponibilità dei giocatori come Mbeumo, Diallo e Mazraoui: "È frustrante, ma allo stesso tempo può essere positivo. Abbiamo una rosa pronta a gestire ogni scenario. Con una settimana lunga possiamo lavorare su diversi aspetti e prepararci a ogni situazione". Nonostante il Bournemouth occupi la 13ª posizione in classifica e non vinca da sei turni, Amorim ha elogiato la squadra di Andoni Iraola: "Una squadra di alto livello, con un allenatore eccezionale e giocatori speciali. Pressano intensamente, giocano in modo diretto e hanno diverse opzioni offensive. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo vincere in casa".

Grande attenzione è stata dedicata anche a Mason Mount: "È molto intelligente e tecnico. Non si tratta solo di divertirsi con la palla, ma di qualità del passaggio, ricezione e gestione del gioco: equilibra bene la squadra". Infine, un aggiornamento sulle condizioni di De Ligt: "Ha qualche problema alla schiena. Ha terminato la partita contro il Crystal Palace, ma talvolta sente dolore e dobbiamo essere cauti".

