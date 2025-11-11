Mancini-Al Sadd, tutto confermato: domani il viaggio in Qatar per formalizzare l'accordo

Dopo aver lasciato la guida della Nazionale dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini è pronto a rimettersi in gioco e a tornare su una panchina di club. La sua prossima destinazione sarà il Qatar, dove assumerà l'incarico di allenatore dell'Al Sadd. L'accordo tra il tecnico jesino e il club qatariota è ormai raggiunto e ora è solo questione di ore per mettere tutto nero su bianco. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, l'ex commissario tecnico azzurro è atteso già domani, mercoledì, a Doha per la firma sul contratto.

L'accordo tra Mancini e l'Al Sadd prevede un impegno fino a maggio 2026, legando così l'allenatore italiano per i prossimi due anni e mezzo a uno dei club più prestigiosi del campionato qatariota, che vanta un ricco palmarès a livello nazionale e continentale. La firma è attesa a ore e segnerà l'inizio di un nuovo capitolo nella carriera di uno degli allenatori italiani più vincenti degli ultimi anni.

Per Mancini si tratta di un ritorno al lavoro dopo l'esperienza in Arabia Saudita, conclusasi con qualche polemica. L'Al Sadd rappresenta per lui una nuova sfida, offrendogli l'opportunità di guidare una squadra di alto livello nel panorama asiatico.