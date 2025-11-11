Barcellona e PSG alla finestra? L'Atletico Madrid si muove per il rinnovo di Alvarez

Julian Alvarez continua a essere uno dei nomi più caldi del panorama europeo. L’attaccante argentino sta vivendo un momento straordinario con l’Atletico Madrid, trascinando la squadra con numeri da fuoriclasse: 9 gol e 4 assist in 15 partite e un rendimento sempre più determinante nel progetto di Diego Simeone. Prestazioni che hanno acceso il mercato e riacceso i sogni dei tifosi Colchoneros, ma anche le sirene dei grandi club europei.

Secondo quanto riferito da Sport, l’entourage del giocatore avrebbe valutato l’idea di un futuro lontano da Madrid per permettergli un ulteriore salto di carriera. Il Barcellona, alla ricerca dell’erede di Robert Lewandowski, si sarebbe già mosso, pur consapevole delle difficoltà economiche che renderebbero l’argentino un obiettivo complicato. Anche il Paris Saint-Germain resta alla finestra, dopo i contatti del passato e l’apprezzamento dichiarato dallo stesso Alvarez.

Ma la situazione potrebbe essere cambiata radicalmente. L’Atletico ha infatti annunciato l’ingresso del fondo americano Apollo Sports Capital, pronto a investire 2,5 miliardi di euro per portare il club a un nuovo livello competitivo. E il primo obiettivo della nuova proprietà - si legge - è chiaro: blindare Alvarez con un rinnovo ricchissimo e una squadra costruita per vincere tutto.

Un progetto ambizioso e una promessa di centralità assoluta: argomenti che potrebbero convincere Alvarez a restare e diventare la stella del nuovo corso rojiblanco, per la gioia di Simeone e del Metropolitano.