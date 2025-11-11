A Iwobi non piace l'albergo di Rabat. Tifosi del Marocco infuriati sui social, poi chiarisce

Alex Iwobi, esterno della nazionale nigeriana e del Fulham, si trova al centro delle polemiche dopo aver pubblicato un breve video in cui sembra prendere in giro la sistemazione della squadra a Rabat, in vista della sfida di giovedì contro il Gabon, valida per le semifinali dei playoff africani delle qualificazioni al Mondiale 2026.

Il video, di appena dieci secondi, mostra il 29enne ripreso in primo piano nella sua camera con un’espressione sorpresa, seguita da un’inquadratura della vista dalla finestra, con palazzi beige, parabole e panni stesi. La sequenza, condivisa su Snapchat e vista anche al di fuori della piattaforma, ha scatenato una forte reazione dei tifosi marocchini e non solo, che hanno fatto notare come Rabat disponga di strutture di alto livello e che la scelta dell’hotel sia stata probabilmente decisa dalla Federazione nigeriana.

Di fronte al polverone mediatico, Iwobi ha pubblicato un nuovo video per chiarire la situazione: "Ho visto delle prese in giro, ma è solo una questione di prospettiva. Non ho detto nulla, ero semplicemente sorpreso dalla vista. Sono a mio agio, sto giocando a Mario Kart, lasciate che mi concentri. Abbiamo una partita importante che arriva". La Nigeria, seconda nel gruppo C dietro il Sudafrica, affronterà il Gabon giovedì allo stadio Moulay Hassan di Rabat (12.000 posti), con l’obiettivo di qualificarsi alla finale contro la vincente della sfida tra Repubblica Democratica del Congo e Camerun. Il vincitore della finale, in programma domenica, si contenderà poi il pass per il Mondiale 2026 in Nord America nei playoff intercontinentali di marzo.