Espirito Santo e Adama Traoré ancora insieme? Il tecnico prova a portarlo al West Ham

Il West Ham sta valutando un affondo per Adama Traoré in vista del mercato di gennaio. L’esterno spagnolo del Fulham potrebbe diventare un’opportunità interessante per gli Hammers, soprattutto considerando il rapporto speciale che lo lega a Nuno Espirito Santo, che lo rivorrebbe con sé stando a quanto riferito da Sky Sports UK.

L’attuale tecnico del West Ham conosce bene Traoré, avendolo allenato ai tempi del Wolverhampton e avendo già provato, senza successo, a portarlo al Nottingham Forest durante la sua precedente esperienza in Premier League. Ora, con la sessione invernale alle porte, Nuno sembra pronto a riprovarci per rinforzare il reparto offensivo.

Traoré, il cui contratto con il Fulham scadrà la prossima estate, è stato impiegato prevalentemente come arma a gara in corso: otto ingressi dalla panchina finora in Premier League. Marco Silva finora ha puntato soprattutto su Alex Iwobi e Harry Wilson, mentre le opzioni sulle fasce sono aumentate con gli arrivi estivi di Kevin Mbabu e Samuel Chukwueze. Proprio l’ex Milan, però, sarà fuori a gennaio per la Coppa d’Africa, motivo per cui il Fulham dovrà valutare attentamente ogni uscita.

Il West Ham osserva e studia il colpo: Traoré potrebbe rappresentare velocità, fisicità e imprevedibilità per il progetto di Nuno. Potrebbe essere l’ennesimo incrocio destinato a concretizzarsi.