Problema cardiaco per l'ex Chelsea Oscar: trasportato in ospedale, è in condizioni stabili

© foto di Imago/Image Sport
ieri alle 23:11Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Momenti di grande apprensione in Brasile per le condizioni di salute di Oscar, l'ex centrocampista del Chelsea e della Nazionale brasiliana. Il trentaquattrenne, tornato al San Paolo lo scorso dicembre, si è sottoposto nelle ultime ore agli esami fisici di rito con il club, i cui esiti hanno rivelato preoccupanti complicazioni.

Durante il controllo, Oscar non si è sentito bene ed ha avuto un malore di natura cardiaca. La prontezza dei soccorsi è stata fondamentale: "È stato immediatamente assistito dai professionisti del club e dall'équipe medica dell'ospedale Einstein, presenti," si legge nel comunicato stampa diffuso in serata dal club paulista.

Trasportato d'urgenza in ospedale, le condizioni di Oscar si sono fortunatamente stabilizzate. Attualmente, Oscar rimane sotto stretta osservazione e sarà sottoposto a ulteriori e approfonditi accertamenti medici. Secondo il portale Globo, il giocatore era già sotto monitoraggio cardiaco dallo scorso agosto a causa di un'anomalia precedentemente rilevata.

Questa nuova complicazione getta un'ombra sul suo futuro calcistico. Sotto contratto con il San Paolo fino al 2027, Oscar potrebbe trovarsi costretto a prendere in considerazione l'ipotesi di rescindere il contratto e ritirarsi anticipatamente. La decisione finale dipenderà dagli esiti dei prossimi esami specialistici.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
