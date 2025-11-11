Lewandowski, il futuro è ancora un rebus: "Se il Barça me lo chiedesse oggi risponderei così"

Il futuro di Robert Lewandowski al Barcellona è uno dei temi di mercato più caldi in Spagna, dal momento che il contratto del centravanti polacco è in scadenza il prossimo giugno. Malgrado le insistenti voci che lo vorrebbero pronto a rimanere un'altra stagione al Camp Nou, il diretto interessato ha preferito mantenere un profilo basso riguardo al suo prossimo passo.

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della nazionale polacca,, il trentasettenne è stato incalzato sul suo destino, ma ha risposto con grande serenità e pacatezza, ammettendo di non aver ancora preso una decisione definitiva. "Non so ancora la risposta," ha dichiarato Lewandowski. "Ecco perché non ho fretta. Sono in pace con me stesso. E questa è la cosa più importante. Anche se, ad esempio, il club mi contattasse ora, non risponderei comunque a questa domanda. Perché ho anche bisogno di sapere cosa è meglio per me. Per ora sono tranquillo, non ho fretta e, per il momento, non mi aspetto altro."

Nonostante la sua età anagrafica, l'ex stella di Borussia Dortmund e Bayern Monaco continua a dimostrare il suo valore: in questa stagione ha già messo a segno 7 gol in 12 presenze in tutte le competizioni. Le parole parole suggeriscono che la decisione finale non è stata ancora presa e sarà basata su una valutazione attenta di ciò che è "meglio per lui".