Nigeria, Lookman e Okoye convocati per le gare di playoff per qualificarsi ai Mondiali
Maduka Okoye e Ademola Lookman sono stati convocati dal ct della Nigeria, Eric Chelle, per i playoff che vedranno le Super Eagles affrontare in semifinale il Gabon il 13 novembre. In caso di vittoria ci sarà la finale il 16 contro la vincente di Camerun-Repubblica Democratica del Congo. La vincente dei playoff poi andrà a giocare il playoff interconfederale con altre 5 squadre degli altri continenti.
PORTIERI: Stanley Nwabali, Amas Obasogie, Maduka Okoye
DIFENSORI: William Ekong, Calvin Bassey, Samuel Bright-Osayi, Bruno Onyemaechi, Oluwasemilogo Ajayi, Awaziem Chidozie, Zaidu Sanusi, Benjamin Fredricks
CENTROCAMPISTI: Alexander Iwobi, Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Raphael Onyedika, Alhassan Yusuf
ATTACCANTI: Ademola Lookman, Moses Simon, Victor Osimhen, Tolu Arokodare, Chidera Ejuke, Akor Adams, Olakunle Olusegun, Samuel Chukwueze