LaLiga a Miami, pres. Villarreal: "Capiamo gli abbonati, adotteremo misure per compensarli"

LaLiga ha annunciato oggi che la partita fra Villarreal e Barcellona si giocherà il 20 dicembre 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami, Florida. Notizia storica per il calcio spagnolo che vedrà per la prima volta una partita del campionato spagnolo all'estero. Di seguito le dichiarazioni del presidente del submarino amarillo, Fernando Roig:

"Per il Villarreal CF, questa è un'opportunità storica per continuare a crescere e acquisire visibilità in un paese importante come gli Stati Uniti. Con questa iniziativa, potremo raggiungere tifosi da altre parti del mondo e continuare a espandere i marchi del club e di LALIGA. Sappiamo che questa partita in trasferta avrà un impatto sui nostri abbonati, ed è per questo che adotteremo misure significative per compensarli. Siamo fiduciosi che sarà una grande esperienza"