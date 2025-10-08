L'Egitto torna ai Mondiali, 8 anni dopo. Il Ghana è a un passo dal raggiungerlo

L'Egitto torna ai Mondiali, 8 anni dopo. I Faraoni strappano il pass per il Nordamerica battendo Gibuti per 3-0. Protagonista, ovviamente, Momo Salah: doppietta per il giocatore del Liverpool e partita aperta da Ibrahim Adel. E quando manca una giornata alla fine del girone il vantaggio sul Burkina Faso è di 5 punti.

Il Mondiale del 2026 sarà il quarto a cui l'Egitto parteciperà dopo quelli del 1934 e del 1990 in Italia e del 2018 in Russia. Si tratta della 19ª squadra qualificata al torneo.

Tra le altre partite di qualificazioni ai Mondiali giocate, spicca il successo del Ghana per 0-5 sul campo della Repubblica Centrafricana. Il vantaggio sul Madagascar è di 3 punti quando manca una giornata. Nel caso le due selezioni dovessero finire a pari punti la prima discriminante che entrerà in scena sarà la differenza reti, al momento nettamente in favore dei ghanesi (+16 a +8).