Liverpool, Slot fa notare: "Tanti cambi dal mercato, mi aspettavo ci volesse tempo"

Il Liverpool si prepara alla sfida del Gtech Community Stadium, prevista sabato sera contro il Brentford. Dopo 4 ko consecutivi, i Reds si sono finalmente scossi in Champions League, contro l'Eintracht, ora serve un cambio di marcia anche in campionato.

Il tecnico Arne Slot nella conferenza stampa della vigilia ha parlato anche dei tanti cambiamenti di formazione cui sta abituando in questo inizio di stagione: "Non si tratta solo di nuovi acquisti, ho in rosa un sacco di ottimi giocatori, quindi qual è la tua formazione migliore? Ci sono molte cose che entrano in gioco. La squadra che affronti, le tattiche con cui gioca l'altra squadra, la forma del giocatore e le connessioni tra i giocatori. Penso che se si considerano tutti i grandi club del mondo, tutti hanno più di 11 giocatori in grado di giocare una partita. Per me, dopo i tanti cambiamenti che abbiamo avuto durante l'estate, mi aspettavo che potesse volerci del tempo, anche dopo aver vinto sette partite di fila".

Sui due assist di Wirtz in Champions: "Lo trovo sempre un po' divertente perché il suo secondo assist lo chiamiamo assist, e quello che abbiamo segnato contro il [Manchester] United, non è un gol per lui, dove ho ritenuto che fosse più difficile fare quello che ha fatto contro lo United rispetto a quello che ha fatto per il 5-1 contro l'Eintracht. Ma l'assist sul 4-1 è stato buono. Penso che il suo gioco generale sia stato qualcosa che sia piaciuto a me e credo ai tifosi del Liverpool".