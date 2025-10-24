Tonali, Howe conferma: "Sì, ha rinnovato il contratto: ama il Newcastle"

Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Fulham - valida per la nona giornata di Premier League - ha confermato la notizia circolata negli scorsi giorni circa il rinnovo di contratto di Sandro Tonali.

Dall'Italia all'Inghilterra infatti è circolata la notizia che il giocatore del Milan avesse stato esteso il proprio rapporto con il club fino al 2029, con l'opzione di un altro anno. Howe ha detto in merito: "È corretto. Sono successe molte cose quando è stato squalificato. Ci sono state molte discussioni tra i rappresentanti di Sandro e la società calcistica dell'epoca. C'era la questione contrattuale con i soldi sacrificati, che Sandro ha offerto volontariamente, che la diceva lunga sul suo carattere. Il modo in cui si è comportato in quel periodo è stato brillante e lo è stato anche da quando è tornato".

Poi ha aggiunto : "Sandro ha sentito l'amore di tutti coloro che erano legati al club. Quel supporto lo ha aiutato anche nel suo ritorno al calcio, di cui aveva bisogno in quel momento, e ora ne stiamo vedendo i benefici in campo. È facile dimenticare tutto quello che ha passato in quel periodo".

Riguardo al suo infortunio, infine, ha aggiunto: "Stiamo ancora monitorando Sandro. Si è allenato mercoledì, ma non era al 100%, quindi la sua situazione per la partita è incerta", ha detto in merito alla sfida al Fulham.