Villarreal-Barça, Laporta: "Giocare a Miami avrebbe portato sponsorizzazioni"

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato a Mundo Deportivo del Clasico che si giocherà domenica pomeriggio al Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid.

Queste le sue parole: "In un Clásico, è la partita di maggiore rivalità e i giocatori vogliono dare il massimo. So che i nostri giocatori sono molto motivati; chiunque giochi, avremo una possibilità di vincere. Sono convinto che ci daranno motivo di esultare, che vinceremo al Bernabéu, come hanno fatto finora. L'anno scorso, ad esempio, è successo".

Sulla squalifica inflitta a Flick, che non sarà in panchina: "L'ho già detto. Senza voler criticare gli arbitri, ci sono circostanze che andrebbero riviste. È vero che il primo cartellino giallo è una decisione dell'arbitro, ma si tratta di aspettare la reazione dell'allenatore, e quando ti mostrano il cartellino, non sei contento o contento. Aspettare una reazione, per me, è qualcosa di premeditato che Gil Manzano avrebbe potuto risparmiarsi, ma è qualcosa che Hansi ha più o meno accettato.

Sulla questione della partita contro il Villarreal, che doveva giocarsi a Miami: "Noi rispettiamo ciò che dice LaLiga, ma non sono d'accordo con l'affermazione che la competizione sarebbe stata manomessa. Non sono d'accordo. Era una partita per promuovere LaLiga e incassare ingenti somme di denaro, il che avrebbe avuto un impatto sulla Liga. I club partecipanti ne avrebbero sicuramente beneficiato perché avrebbe generato sponsorizzazioni; era un modo per promuovere l'immagine del Barça. Ce l'hanno proposto, abbiamo visto che era una buona idea e abbiamo aderito. La reazione dell'AFE, la reazione dei giocatori e poi il fatto che il Real Madrid abbia portato il caso al CSD (Consejo Español de Deportes) sono rispettabili. Ognuno fa quello che ritiene giusto, ma credo che abbia danneggiato LaLiga".