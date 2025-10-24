Robben sulla Champions: "Bayern quasi imbattibile: fra le favorite con il PSG"

L'ex stella del Bayern Monaco e della Nazionale olandese, Arjen Robben, fa il suo pronostico per la stagione in corso della Champions League.

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del Bayern Monaco, Robben ha esaltato l'attuale stato di forma della squadra di Vincent Kompany, indicandola come una delle principali favorite per il titolo europeo: "Se siamo in buona forma al Bayern, e al momento è così, allora possiamo battere qualsiasi avversario. Il Bayern è tra i favoriti per la finale di Champions League", le sue parole.

Poi ha aggiunto: "Ma la finale è ancora lontana, ovviamente. Ciononostante, dico: al momento, il Bayern è quasi imbattibile. Certo, ci sono delle buone squadre in Europa. Il PSG è sicuramente una squadra forte, da non sottovalutare. Credo anche che vedremo un'altra squadra a sorpresa".

Parlando del giovane talento Lennart Karl, Robben ha spiegato: "Merita gli elogi ricevuti, è stato superbo. Ora come ora il ragazzo dovrebbe divertirsi. La cosa più importante a quell'età è continuare a concentrarsi sulla partita successiva. Devi lavorare su te stesso ogni giorno e non puoi pensare: 'Ho giocato una grande partita, ora va tutto bene'. Devi continuare a impegnarti in allenamento e non accontentarti di te stesso. Questa è la differenza tra i giocatori davvero bravi e quelli che rimangono al top per molto tempo. Arrivare a quel punto è una cosa, ma rimanere al top è un'altra".

Attualmente Robben lavora come allenatore delle giovanili presso la squadra della sua città natale, ilGroningen, ed è responsabile della squadra U14.