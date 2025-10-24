Marocco, Bounou senza rancore verso l'oriundo Yamal: "Lo sentiamo come uno di noi"

Il portiere del Marocco e dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, Yassine Bounou, ha espresso la propria a Lamine Yamal, nonostante la stella del Barça rappresenti un grande rimpianto per la sua Nazionale, dato che ha deciso di giocare per la Spagna.

"Lo sentiamo come uno di noi" - ha detto il portiere nel corso di un'intervista riportata da RMC Sport - ". Lamine Yamal un legame speciale con il gruppo del Marocco e lo sentiamo come un membro della nostra grande famiglia", ha aggiunto.

Già nel recente passato anche il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui, aveva parlato di lui. Yamal infatti ha la doppia cittadinanza marocchina e spagnola, ma alla fine ha optato per rappresentare la Roja. In una intervista a El Chiringuito il ct aveva dichiarato: "Abbiamo provato di tutto per convincere Yamal a scegliere il Marocco. Gli abbiamo parlato del progetto che abbiamo con il Marocco, della Coppa d'Africa nel nostro Paese, dei Mondiali del 2030, dell'affetto che il Paese nutre per Lamine". Niente da fare, però: Yamal ha scelto la Spagna. Regragui ha spiegato: "Il ragazzo non ha mai voluto mentire. Non ha giocato al gioco del "sono marocchino o spagnolo. Ha deciso di giocare con la Spagna e basta".