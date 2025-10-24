Guardiola sarcastico: "City fuori dai favoriti? Gli ex giocatori sanno tutto dopo 5 partite"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, nel corso della conferenza stampa tenuta a due giorni dalla sfida in programma contro l'Aston Villa (domenica) ha confermato l'assenza di Rodri: "I ragazzi che non hanno potuto giocare a Villarreal non sono ancora pronti", ha detto.

Riguardo alla crescita di Matheus Nunes, ha dichiarato: Il suo gol contro il Villa ci ha aiutato a raggiungere la Champions League questa stagione. Può essere un terzino destro incredibile. È un esterno difensivo con una fisicità incredibile e può diventare uno dei migliori terzini destri. Ora è una questione che sta a lui. Ha delle caratteristiche speciali per giocare sulle fasce. Nelle ultime due o tre partite ha giocato in modo incredibile".

Il Manchester City non è stato preso in considerazione per quanto riguarda le principali squadre in lizza per il titolo di questa stagione, e Pep Guardiola è più che felice così: "Nelle prime due o tre partite eravamo fuori, ora sembra che il Liverpool sia finito! L'ho detto molte volte: so che tutti gli esperti sono ex giocatori, sanno che tutto ciò succederà dopo cinque partite. Io non sono in grado di farlo. Aspetto sempre 10 o 15 partite per sapere cosa sta succedendo. Ma penso che, ovviamente, Liverpool e Arsenal ci saranno, qualcun altro ci sarà e spero che ci saremo anche noi".