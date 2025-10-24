Sarà Dyche a risollevare il Nottingham Forest? Lui ci crede: "Giocatori sottovalutati"

Il tecnico del Nottingham Forest, Sean Dyche, nominato martedì nuovo allenatore del club e ha già ottenuto la sua prima vittoria, contro il Porto in Europa League, giovedì.

In conferenza stampa a due giorni dalla sfida in programma contro il Bournemouth, l'allenatore ha dichiarato: "Se questa è la squadra migliore che abbia mai allenato? Non lo so ancora. A prima vista, è una buona squadra. Ho lavorato con alcuni giocatori molto sottovalutati, ottimi giocatori che costano quasi niente e che hanno dato il massimo in Premier League per molti anni. Pensiamo di avere qualità e devo dirlo chiaramente, ma ci sono giocatori che devono crescere fino a diventare la verità e la realtà della Premier League e credo che ci voglia tempo".

Poi ha aggiunto: "Non guardo i prezzi, guardo quello che ho davanti; quello che fanno, quello che sanno, quello che imparano, come possono imparare, come possono adattarsi alla realtà della Premier League? La Premier League non è solo una questione di qualità. Ogni giocatore in Premier League ha una sua forma di qualità, se si pensa alla qualità tecnica".

Nel ragionamento, ha proseguito: "Ma che dire delle basi di un giocatore? Che dire della comprensione della Premier League? Che dire della forma fisica? Che dire della disciplina? Che dire dell'immettersi rapidamente nelle giuste linee di passaggio? Che dire della visione d'insieme? Sono le cose più difficili da allenare e spesso ci vuole tempo. Ci vuole maturazione giocando in Premier League".