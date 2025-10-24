United, Bruno Fernandes chiarisce: "Futuro? Fino al Mondiale non parlo con nessuno"

Il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, torna a parlare del proprio futuro con il club del quale è il capitano. Nella sfida in programma sabato contro il Brighton in Premier League, l'ex Sampdoria raggiungerà la 300esima presenza con i Red Devils e negli scorsi mesi si è parlato della maxi-offerta proveniente dall'Al-Hilal, rispedita al mittente.

Parlando alla BBC, il portoghese ha spiegato: "Come ho sempre detto, mi sento bene qui. Voglio ancora realizzare i miei sogni. Non posso parlare per il club. Ho sentito molte persone dire che avevo un accordo per andarmene già la prossima stagione. Se il club ha raggiunto quell'accordo, non è stato fatto con me. Non ho parlato con nessuno".

Poi ha aggiunto: "Anche il mio agente sa come lavoro. Se vorrà parlare con me, sarà dopo la Coppa del Mondo. Fino ad allora, non parlerò con nessuno. Amorim? Mi ha detto 'Vogliamo più giocatori per aiutarti a giocare in una squadra migliore. Se prendiamo qualcuno e ti perdiamo, perderemo comunque qualcosa'", ha detto Fernandes del suo allenatore.

Un fattore importante sarà anche quello della sua famiglia: "La mia famiglia si sente molto bene qui", ha detto Fernandes. "I miei figli adorano andare a scuola. Amano il modo in cui vivono qui, nonostante il clima".