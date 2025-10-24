Maguire a scadenza con lo United, Amorim: "Non è il momento di parlarne"

Nel corso della conferenza stampa che precede la sfida contro il Brighton, il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato anche della situazione contrattuale che riguarda il difensore Harry Maguire.

Queste le sue parole: "Harry è un giocatore importante per il Manchester United. Siamo davvero contenti di Harry. È a scadenza di contratto? Non è il momento di parlarne di nuovo. Questo dà l'idea che stiamo pensando a molto lontano, invece dobbiamo concentrarci sulla prossima partita".

Il difensore centrale trentaduenne, che lo scorso fine settimana è stato il protagonista e l'eroe della partita dello United, quando la squadra di Amorim ha ottenuto una rara vittoria ad Anfield, sarà libero di parlare con i club stranieri a partire da gennaio per un potenziale trasferimento gratuito alla fine della stagione.

Poi Amorim ha aggiunto: "Penso che sia positivo per lui giocare con i tre difensori centrali. Penso che si senta più a suo agio perché gioca al centro, non ha bisogno di spostarsi troppo lateralmente. Sono davvero contento di lui. Penso che non sia giovane, ma può imparare molto. Può migliorare. Penso che possa migliorare molto con la palla. Perché ha quella qualità e deve dimostrarla. Oggigiorno, con i calci piazzati che vedi, la quantità di uomini che metti in area, ogni cross degli avversari e tutti giocano così. È un giocatore fondamentale per noi, quindi sono davvero contento. Ma deve continuare così. Quella partita è ormai passata. Quel gol è ormai passato. Guardiamo avanti, al presente e al futuro".