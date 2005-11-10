Francia-Italia, i numeri di maglia: senza Raspadori, il 10 va sulle spalle di Fagioli
Dimitri Conti
Stasera alle ore 20:45 l'Italia è ospite della Francia per la super sfida di Nations League. In vista del match, sono stati rivelati i numeri di maglia degli Azzurri convocati per la partita dal ct Roberto Mancini. Con una novità che riguarda la numero 10, destinata a passare dalle spalle di Giacomo Raspadori a quelle del centrocampista Nicolò Fagioli.
Francia vs Italia, i numeri degli Azzurri
Di seguito ecco dunque la numerazione ufficiale fornita dal ct Roberto Mancini alla UEFA per il match di Nations League di questa sera sul campo della Francia.
Portieri: #1 Donnarumma, #12 Carnesecchi, #13 Vicario.
Difensori: #2 Kayode, #3 Ruggeri, #5 Calafiori, #6 Bastoni, #19 Scalvini, #22 Di Lorenzo, #23 Mancini.
Centrocampisti: #4 Ricci, #8 Tonali, #10 Fagioli, #14 Ali Zoma, #16 Frattesi, #18 Barella.
Attaccanti: #7 Pio Esposito, #9 Kean, #11 Scamacca, #17 Maldini, #20 S. Esposito, #21 Vergara.