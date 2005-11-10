Forse non era quello giusto per Spalletti, ora Woltemade aspetta: alla Juve solo tre spezzoni

È arrivato alla Juventus quando le prime due giornate erano già state giocate, dopo una stagione al Newcastle da undici gol in tutte le competizioni. Nick Woltemade, preso dai bianconeri in prestito fino a giugno 2027, è il centravanti individuato dalla società per aggiungere fisicità e soluzioni all’attacco di Luciano Spalletti. Forse non proprio il più adatto per le richieste del tecnico, dato che il tedesco ha caratteristiche molto particolari, e finora ha giocato appena tre spezzoni di partita.

Un’alternativa a Kolo Muani, o un possibile compagno?

L’esordio con il Milan aveva lasciato qualche indicazione interessante, compresa un’occasione per segnare. Da allora, però, Woltemade non ha ancora giocato una partita da titolare in campionato, complici le necessità di ambientamento e di avvicinamento alla forma migliore. Il tedesco sfiora i due metri, ma ha qualità quasi da trequartista, che rendono possibile la convivenza con Randal Kolo Muani, oltre alla semplice alternanza. È una prospettiva a cui, complici le assenze, Spalletti sta lavorando e penso: per ora, però, la Juve l’ha visto in campo davvero molto poco, con appena tre conclusioni in campionato, tutte fuori dallo specchio.

Come ha iniziato Woltemade con la Juventus in Serie A

Presenze: 3

Minuti: 48

Gol: 0

Assist: 0