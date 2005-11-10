Milan ripreso dal Padova allo scadere: il test amichevole finisce 1-1. Gol di Ossola

1-1 tra Milan e Padova nella sgambata amichevole andata in scena quest'oggi, con le due squadre scese in campo stamani alle ore 11:30 a Milanello, in una sfida organizzata anche grazie alla presenza nella dirigenza biancoscudata dell'ex milanista Massimiliano Mirabelli, che ha avuto così modo di tornare nel centro sportivo del Diavolo.

Il racconto della partita

Il Milan di Amorim è sceso in campo con Terracciano, Gabbia, Gila, Tomori, Diawara, Loftus-Cheek, Comotto, Terracciano, Idrissi, Hutchinson e Pulisic. Rossoneri pericolosi nel primo tempo con Hutchinson, Idrissi e Pulisic, ma Sorrentino nega il gol in più occasioni. Si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa il Milan conferma l’undici iniziale, con Ossola e Nirash Perera che subentrano a Hutchinson e Idrissi. Il Milan continua a creare occasioni e al 24’ passa in vantaggio: Loftus-Cheek resiste a un contrasto e serve Ossola, che firma l’1-0 con un diagonale potente. Nel finale spazio anche per Vos. Allo scadere Sgarbi trova il pareggio di testa.