Safonov via dal PSG a gennaio? Dalla Russia: "Non ci sta pensando. E neanche il PSG"

Il portiere Matvey Safonov non sta vivendo un momento brillante sia con il suo club (zero presenze in stagione con il Paris Saint-Germain) sia con la sua nazionale. Convocato dalla Russia per due amichevoli infatti l’estremo difensore ha commesso una papera nell’1-1 contro il Perù venendo rispedito in Francia e alimentando le esortazione da parte di tifosi e media russi affinché lasci il PSG e vada a cercare continuità altrove.

Ad allontanare questa ipotesi sono arrivate però le parole del preparatore dei portieri Vitaly Kafanov: “Matvey ha iniziato la sua stagione con il PSG, ma il club ha optato per un altro portiere titolare, ma quando arriverà la sua occasione si farà trovare pronto. Dobbiamo solo aspettare che gli diano una possibilità e che non commetta errori. - spiega Kafanov parlando poi della Russia – Per quanto riguarda la nazionale lo sosterremo in questa situazione e continueremo a convocarlo senza esitazioni anche se non avrà giocato nessuna partita”.

L’ex portiere ha poi parlato del futuro del classe ‘99: “Sta solo aspettando il suo momento e lo avrà. Via a gennaio? Per quanto ne so nessuno ci sta pensando. Né il club francese, né Matvey stesso”.