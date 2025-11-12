"Diventerete tutti milionari", la promessa della Repubblica del Congo ai calciatori per i Mondiali

C'è un incentivo enorme per la Repubblica Democratica del Congo che insegue la sua prima storica qualificazione al Mondiale 2026. Nonostante la qualificazione diretta sia sfumata contro il Senegal, la squadra di Sébastien Desabre ha ancora una chance attraverso i playoff della zona africana. E in palio, oltre alla gloria, c'è un ricco bonus.

Secondo quanto riportato da Sport News Africa, il Capo di Stato della RDC, Félix Tshisekedi, avrebbe promesso un bonus da un milione di dollari a ciascun giocatore della Nazionale in caso di accesso ai playoff intercontinentali FIFA. Per centrare l'obiettivo, i "Leopardi", qualificati come una delle migliori seconde dei gironi, dovranno superare due ostacoli: prima battere il Camerun, e poi affrontare la vincente tra Gabon e Nigeria nelle finali africane del 13 e 16 novembre.

È importante sottolineare che il maxi-premio non è legato alla qualificazione definitiva al Mondiale (che si terrà in Canada, USA e Messico), ma scatterebbe già in caso di vittoria dei playoff africani, che garantisce l'accesso alla fase di spareggio intercontinentale. Tshisekedi avrebbe già dato istruzioni chiare per il pagamento del bonus ai giocatori, che include nomi come Cédric Bakambu, Chancel Mbemba e Aaron Wan-Bissaka. Le tre decisive sfide della zona africana si giocheranno in campo neutro a Rabat, in Marocco. Superando gli spareggi africani, il Congo si guadagnerebbe l'opportunità di competere per gli ultimi due posti disponibili per il Mondiale 2026.