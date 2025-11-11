Eichorn, il 16enne dell'Hertha che infiammerà il mercato: da PSG a Bayern, 8 club interessati

Il Paris Saint-Germain è proiettato sul futuro e ha messo nel mirino uno dei prospetti più brillanti del calcio tedesco: Kennet Eichhorn. Il sedicenne è una pedina chiave nell'Hertha Berlino, ma la concorrenza per il suo ingaggio è spietata e coinvolge l'élite del calcio europeo. E infiammerà il prossimo mercato, di sicuro. Perché il classe 2009 sarà un grande affare per chiunque.

La scorsa settimana, Sport Bild aveva rivelato l'interesse del club parigino, con l'Hertha che sembrava aver fissato un prezzo di 20 milioni di euro. Tuttavia, Sky Germania ha fornito un aggiornamento cruciale: il costo del cartellino del giovane prodigio sarà sensibilmente inferiore la prossima estate, grazie a una clausola contrattuale. Eichhorn potrà infatti lasciare l'Hertha per una cifra compresa tra 10 e 12 milioni di euro, a patto che la sua destinazione sia un club qualificato per la Champions League. Questo dettaglio rende l'affare estremamente allettante per le big europee.

La corsa per assicurarsi il centrocampista è serratissima. Oltre al Paris Saint-Germain, ben altri otto club di primissimo piano sono in lizza e hanno già monitorato Kennet Eichhorn in diverse occasioni. La lista è impressionante e comprende tutti i colossi della Bundesliga (Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, RB Lipsia), oltre ai giganti stranieri Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Il PSG dovrà dunque superare una concorrenza agguerrita per portare il talento tedesco al Parco dei Principi.