Qatar, Mancini sfiderà Verratti. Ma in vetta c'è un altro italiano

Roberto Mancini sarà,come vi abbiamo raccontato, nelle prossime ore il nuovo allenatore dell'Al Sadd. La nuova sfida qatariota dell'ex ct della Nazionale per risollevare le sorti della squadra che sabato scorso ha comunque vinto 3-8 contro l'Umm Salal.

Un sesto posto in classifica che non regala soddisfazioni alla proprietà e a Firmino e compagni, così la scelta di cambiare. E l'Al Sadd riparte da Roberto Mancini.

Classifica e risultati non sorridono neppure a Marco Verratti con l'Al Duhail attualmente ottavo. Tra i compagni di squadra dell'ex centrocampista del Paris Saint-Germain spiccano altre due vecchie conoscenze del calcio italiano. Si tratta dell'ex Lazio Luis Alberto e di Krzysztof Piatek, ex attaccante di Genoa e Milan.

Il campionato qatariota però vede in cima alla classifica un'altra compagine. Si tratta dell'Al Gharafa, che guida il torneo con quattro punti di vantaggio. Il ds del club qatariota è, da questa stagione, Luca Cattani, ex direttore sportivo di Palermo e Novara, poi una serie di esperienze all'estero tra l'area Scouting del Chelsea e quella del PSG fino alla vittoria della Coppa di Russia con lo Spartak Mosca al fianco di Paolo Vanoli, che proprio con il ds Cattani ha iniziato la sua avventura da allenatore di club dopo tanti anni al fianco di Antonio Conte. Poi il ritorno a Parigi dove costruisce la Cantera apprezzata ed utilizzata negli anni dal tecnico Luis Enrique. A luglio poi la chiamata dell'Al Gharafa.

L'Al Sadd prova a recuperare terreno e sceglie Roberto Mancini; l'Al Duhail di Verratti, Luis Alberto e Piatek prova a cambiare marcia. A tenere alta la bandiera italiana in Qatar, intanto, c'è Al Gharafa di Cattani.