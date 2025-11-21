Real Madrid, il caso Mbappé-Francia è rientrato: l'attaccante è tornato ad allenarsi

Dopo una settimana intensa tra voci di infortunio, esilio dalla Nazionale e una controversa fuga a Dubai, la telenovela Kylian Mbappé sembra essersi risolta con un sospiro di sollievo per il Real Madrid. L'attaccante francese, rispedito a casa dallo staff tecnico della nazionale transalpina la scorsa settimana per una presunta "infiammazione alla caviglia destra", è tornato ad allenarsi a pieno regime con il suo club questo venerdì.

Mbappé aveva saltato la gara della Francia contro l'Azerbaigian (vinta 1-3) e il suo periodo di riposo, trascorso negli Emirati Arabi, aveva sollevato un polverone mediatico, alimentando il sospetto che il suo infortunio fosse più un "incidente diplomatico" che un vero problema fisico. A supporto di questa tesi, il fatto che il capitano francese, al suo rientro a Madrid, non si sia sottoposto ad alcun esame specifico. Sebbene nulla sia stato confermato ufficialmente, il Real Madrid può dirsi soddisfatto: le foto della seduta mattutina lo ritraggono sorridente e pienamente attivo, anche accanto a Jude Bellingham, fugando ogni timore.

Internamente, infatti, nessuno sarebbe preoccupato per le condizioni della caviglia del fuoriclasse. Ora resta solo da capire se Xabi Alonso deciderà di schierarlo già domenica per la partita contro l'Elche. La sua ripresa immediata, tuttavia, chiude il "caso Francia" e conferma la piena disponibilità della sua stella.