Chelsea, incidente domestico e nuovo infortunio per Palmer. Maresca: "Uno stop sciocco"

Brutte notizie e grande sfortuna per il Chelsea e per Enzo Maresca. Cole Palmer era ormai a un passo dal rientro in campo dopo due mesi di assenza dovuta a un infortunio all'inguine, ma un altro infortunio - stavolta domestico - lo ha costretto a un nuovo stop forzato di almeno due settimane. L'annuncio è arrivato direttamente dal tecnico italiano: "Purtroppo ha avuto un incidente in casa", ha spiegato Maresca, riferendosi a una frattura al dito del piede dopo un banale scontro domestico. "Non è grave, ma non tornerà la prossima settimana. È il mignolo, può essere doloroso".

Questo infortunio, definito dallo stesso Maresca una "battuta d'arresto sciocca", costringerà l'inglese a saltare impegni cruciali per i Blues. Oltre alla trasferta di campionato di sabato contro il Burnley, Palmer dovrà dare forfait per le due importantissime gare casalinghe: quella di Champions League contro il Barcellona e il big match di Premier League contro l'Arsenal.

Palmer non giocava dal 20 settembre, quando fu costretto a uscire contro il Manchester United per il problema all'inguine. Maresca ha confermato che il rientro era "molto vicino", ma ora dovrà fare a meno del suo centrocampista offensivo per il periodo più caldo della stagione. Nonostante il contraccolpo, Maresca ostenta fiducia: "La squadra sta andando benissimo, ma quando Cole non c'è, dobbiamo trovare delle soluzioni". Il Chelsea, attualmente terzo in campionato, dovrà dimostrare di poter affrontare il ciclo di fuoco senza uno dei suoi elementi di maggiore talento.