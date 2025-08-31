Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Marsiglia, un mediano per De Zerbi: prestito da 3 milioni per il 20enne Vermeeren

Marsiglia, un mediano per De Zerbi: prestito da 3 milioni per il 20enne VermeerenTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:11Calcio estero
di Yvonne Alessandro

Atteso ieri sera a Marsiglia, l'Olympique Marsiglia ha ufficializzato questa domenica l'innesto tanto voluto a centrocampo. Roberto De Zerbi ha spinto ed è riuscito ad accaparrarsi Arthur Vermeeren, mediano belga di 20 anni che arriva ufficialmente in prestito (3 milioni la spesa per il prestito) dal Lipsia con diritto di riscatto. La scorsa stagione ha collezionato 39 presenze con il club tedesco, che aveva raggiunto definitivamente quest’estate dopo esserci stato in prestito con opzione d’acquisto dall’Atlético Madrid.

Comunicato ufficiale
"L’Olympique Marsiglia è lieto di annunciare l’ingaggio del centrocampista belga Arthur Vermeeren, 20 anni, proveniente dall’RB Lipsia. Nato a Lierre il 7 febbraio 2005, Arthur Vermeeren ha militato nelle giovanili di Lierse SK e KV Mechelen prima di unirsi al Royal Antwerp nel 2018. Ha debuttato tra i professionisti con l’Anversa l’11 agosto 2022, in una partita di qualificazione alla Conference League contro il Lillestrom, dando inizio a una rapida ascesa.

A soli 17 anni, la fiducia di Mark van Bommel nei suoi confronti si è rivelata subito ben riposta: prima con qualche minuto in campo contro Ostenda e Anderlecht, poi con una maglia da titolare contro il Club Brugge il 13 novembre. Da quel momento, Vermeeren non ha più lasciato la squadra, dimostrando una maturità e una freddezza raramente riscontrabili in un giocatore così giovane.

Durante la stagione 2022–23, Vermeeren ha avuto un ruolo centrale nei successi del Royal Antwerp, partecipando a tutte le partite importanti e diventando un elemento imprescindibile nell’undici titolare. Ha conquistato il triplete: campionato, coppa e Supercoppa del Belgio. Il 14 maggio 2023, ha segnato il suo primo gol tra i professionisti con una rete di rara intensità: nel finale della partita contro il Club Brugge ha regalato all’Anversa una storica vittoria per 3-2, consolidando la leggenda nascente e rafforzando il primo posto in classifica con tre partite ancora da giocare.

Ispirato, elegante e dotato di una visione di gioco rara, Arthur Vermeeren colpisce per tecnica e intelligenza in campo. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione dei più grandi club europei. Vermeeren ha esordito con la Nazionale maggiore belga il 13 ottobre 2023, in una gara di qualificazione a Euro 2024 contro l’Austria. Questa convocazione è stata premiata con la selezione ufficiale per gli Europei l’anno successivo, conferma ulteriore della sua rapida ascesa.

Il 26 gennaio 2024, l’Atlético Madrid ha ufficializzato il suo ingaggio con un contratto di sei anni e mezzo, fino al 2030. Nonostante il caloroso benvenuto, il centrocampista belga non ha trovato lo spazio sperato in Spagna, collezionando solo cinque presenze in Liga. Alla ricerca di maggiore continuità, nell’agosto 2024 Vermeeren si è trasferito in prestito all’RB Lipsia. Una scelta motivata dalla reputazione del club tedesco nella valorizzazione dei giovani talenti e dalla presenza di connazionali nello spogliatoio.

In Germania ha maturato esperienza con 28 presenze in Bundesliga, quattro in coppa nazionale e sette in Champions League. Appena ventenne, Arthur Vermeeren ha già vissuto mille vite: giovane promessa del vivaio, eroe del Bosuil, talento consacrato, espatriato in Spagna, rilancio in Germania. Dagli stadi ruggenti del Belgio ai campi esigenti della Bundesliga, la sua carriera è già un viaggio epico.

Ogni tappa ha messo in luce la sua mentalità eccezionale, resilienza incrollabile e ambizione silenziosa, lasciando spalancata la porta a un futuro promettente. A 20 anni, Arthur Vermeeren apre un nuovo capitolo del suo destino firmando con l’OM: quello di un maestro del gioco capace di superare le aspettative e scrivere la propria storia sul campo, alla maniera dei campioni silenziosi che brillano nella semplicità. La sua carriera, già ricca, è solo agli inizi. Benvenuto a Marsiglia, Arthur!".

Articoli correlati
Vermeeren dimentica l'Atletico: "Al Lipsia sto bene dal primo giorno, ho tanti minuti"... Vermeeren dimentica l'Atletico: "Al Lipsia sto bene dal primo giorno, ho tanti minuti"
Vermeeren è tutto del Lipsia: attivata la clausola d'acquisto, ha firmato fino al... Vermeeren è tutto del Lipsia: attivata la clausola d'acquisto, ha firmato fino al 2029
Vermeeren fa 20 presenze con il Lipsia: scatta il riscatto. All'Atletico vanno 20... Vermeeren fa 20 presenze con il Lipsia: scatta il riscatto. All'Atletico vanno 20 milioni
Altre notizie Calcio estero
LaLiga, Borja Iglesias fa esultare il Celta Vigo: 1-1 contro il Villarreal quasi... LaLiga, Borja Iglesias fa esultare il Celta Vigo: 1-1 contro il Villarreal quasi allo scadere
West Ham attento a Paquetá. Il tecnico: "Resta qui. Incredibile il modo in cui si... West Ham attento a Paquetá. Il tecnico: "Resta qui. Incredibile il modo in cui si comporta"
Esonerato Mourinho, Fenerbahce in cerca di un tecnico: il preferito ora è Conceiçao... Esonerato Mourinho, Fenerbahce in cerca di un tecnico: il preferito ora è Conceiçao
Ten Hag, avvio flop al Bayer Leverkusen: in Germania confermano le voci di un esonero... Ten Hag, avvio flop al Bayer Leverkusen: in Germania confermano le voci di un esonero
Brann, che spreco: l'eurorivale del Bologna butta due gol e si fa rimontare in campionato... Brann, che spreco: l'eurorivale del Bologna butta due gol e si fa rimontare in campionato
Bundesliga, il Magonza si rialza: l'eurorivale della Fiorentina rimonta e trova il... Bundesliga, il Magonza si rialza: l'eurorivale della Fiorentina rimonta e trova il 1° punto
Guardiola, brutto colpo: infortunio per Cherki, out 2 mesi. E con la Francia ci sarà... Guardiola, brutto colpo: infortunio per Cherki, out 2 mesi. E con la Francia ci sarà Ekitiké
West Ham, Paquetá chiarisce il suo futuro: con un'esultanza allontana l'Aston Villa... West Ham, Paquetá chiarisce il suo futuro: con un'esultanza allontana l'Aston Villa
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Gasp Re di Roma. Il centrocampo salva Conte e ora Hojlund. Orsolini per Italiano e per Gattuso. Nkunku e Lecce: due vittorie per un Milan da Champions. Favola Cremonese
Le più lette
1 Genoa-Juventus, le probabili formazioni: triplo dubbio per sostituire Cambiaso
2 Inter-Udinese, le probabili formazioni: torna Calhanoglu ma Sucic trova conferme
3 Serie A, 2^ giornata LIVE: Cancellieri nel tridente di Sarri
4 Gasp Re di Roma. Il centrocampo salva Conte e ora Hojlund. Orsolini per Italiano e per Gattuso. Nkunku e Lecce: due vittorie per un Milan da Champions. Favola Cremonese
5 Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: Asllani all'esordio. Kean torna titolare dopo l'Europa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, manca solo l'ok della Liga. Poi Juventus su Zhegrova
Immagine top news n.1 Juventus, Nico Gonzalez più vicino all'Atletico Madrid. Trasferimento a base prestito
Immagine top news n.2 Hojlund è arrivato a Napoli. Dopo le visite mediche a Roma, ora la firma con gli azzurri
Immagine top news n.3 Atalanta, fumata bianca definitiva con Musah: sarà prestito oneroso, operazione da 30 milioni
Immagine top news n.4 Le uscite di Musah e Jimenez, ma non solo. Oggi il Milan farà un ultimo tentativo per Rabiot
Immagine top news n.5 L'Atalanta oggi chiude per Musah. Riscatto fissato a 25 milioni: i dettagli dell'affare col Milan
Immagine top news n.6 Napoli, ecco Hojlund: l'attaccante è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche
Immagine top news n.7 Il Napoli gode al 95' e resta a punteggio pieno. In attesa di Hojlund: oggi le visite mediche
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.2 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
Immagine news podcast n.3 Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato
Immagine news podcast n.4 Sogliano e i colpi da Europa per l'Hellas Verona
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chi tra le italiane nelle prime otto in Champions League? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Orlando: "ADL si aspetta molto da Conte in Champions, adesso cresca in Europa"
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Conte in Champions andrà lontano, in campionato no. Dirigenza Milan non all'altezza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Retroscena Balentien: il debuttante del Milan era vicino al Venezia. E lo seguiva l'Inter
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Condò rimanda De Bruyne: "Poca roba ieri, Conte l'ha vinta con i cambi"
Immagine news Serie A n.3 Folate alternate, unione sugli spalti ma ancora nessun gol: Torino-Fiorentina 0-0 al 45'
Immagine news Serie A n.4 Di Gregorio attento, Leali superbo: portieri protagonisti in Genoa-Juve, 0-0 all’intervallo
Immagine news Serie A n.5 Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, manca solo l'ok della Liga. Poi Juventus su Zhegrova
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 2^ giornata LIVE: Cancellieri nel tridente di Sarri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, dall'Inghilterra bussano per Doumbia: piace al Southampon, pronta l'offerta
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Donati si affida a Cuni come unica punta
Immagine news Serie B n.3 Carrarese-Padova, le formazioni ufficiali: Calabro e Andreoletti con lo stesso modulo
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, nuovo arrivo in avanti: è fatta per Lambourde dal Verona, firma in giornata
Immagine news Serie B n.5 Derby ligure per Fellipe Jack: la Spezia la spunta sulla Sampdoria per il classe '06
Immagine news Serie B n.6 Cesena, possibile rinforzo in attacco: club al lavoro per Haj Mohamed del Parma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, Camarlinghi può partire: sulle sue tracce ci sono Siracusa e Triestina
Immagine news Serie C n.2 Pineto, D'Andrea si presenta: "Sono carichissimo, la società mi ha voluto fortemente"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 2ª giornata: i parziali delle gare delle 18: Crotone debordante, Brescia ok
Immagine news Serie C n.4 Termina l'avventura di Hadziosmanovic al Pineto: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie C n.5 Ascoli scatenato: dopo Gori si pensa al centrocampo, nel mirino D'Urso della triestina
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, colpo in attacco: dall'Avellino prelevato Gori in prestito con diritto di riscatto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, sorteggiato il 1^ turno di Europa Cup: per le nerazzurre c'è l'Hibernian
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, sorteggiato il 3^ turno di Champions League: sfiderà lo Sporting
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Felice di continuare in Europa. Lo stop di Serturini non ci voleva"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Ragazze straordinarie, la partita non era scontata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Magull: "Felici di questa vittoria, volevamo rifarci dopo il Brann"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Inter Women batte 4-1 il Valur e accede al 1° turno di qualificazione della Women's Europa Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…