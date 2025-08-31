Ufficiale Marsiglia, un mediano per De Zerbi: prestito da 3 milioni per il 20enne Vermeeren

Atteso ieri sera a Marsiglia, l'Olympique Marsiglia ha ufficializzato questa domenica l'innesto tanto voluto a centrocampo. Roberto De Zerbi ha spinto ed è riuscito ad accaparrarsi Arthur Vermeeren, mediano belga di 20 anni che arriva ufficialmente in prestito (3 milioni la spesa per il prestito) dal Lipsia con diritto di riscatto. La scorsa stagione ha collezionato 39 presenze con il club tedesco, che aveva raggiunto definitivamente quest’estate dopo esserci stato in prestito con opzione d’acquisto dall’Atlético Madrid.

Comunicato ufficiale

"L’Olympique Marsiglia è lieto di annunciare l’ingaggio del centrocampista belga Arthur Vermeeren, 20 anni, proveniente dall’RB Lipsia. Nato a Lierre il 7 febbraio 2005, Arthur Vermeeren ha militato nelle giovanili di Lierse SK e KV Mechelen prima di unirsi al Royal Antwerp nel 2018. Ha debuttato tra i professionisti con l’Anversa l’11 agosto 2022, in una partita di qualificazione alla Conference League contro il Lillestrom, dando inizio a una rapida ascesa.

A soli 17 anni, la fiducia di Mark van Bommel nei suoi confronti si è rivelata subito ben riposta: prima con qualche minuto in campo contro Ostenda e Anderlecht, poi con una maglia da titolare contro il Club Brugge il 13 novembre. Da quel momento, Vermeeren non ha più lasciato la squadra, dimostrando una maturità e una freddezza raramente riscontrabili in un giocatore così giovane.

Durante la stagione 2022–23, Vermeeren ha avuto un ruolo centrale nei successi del Royal Antwerp, partecipando a tutte le partite importanti e diventando un elemento imprescindibile nell’undici titolare. Ha conquistato il triplete: campionato, coppa e Supercoppa del Belgio. Il 14 maggio 2023, ha segnato il suo primo gol tra i professionisti con una rete di rara intensità: nel finale della partita contro il Club Brugge ha regalato all’Anversa una storica vittoria per 3-2, consolidando la leggenda nascente e rafforzando il primo posto in classifica con tre partite ancora da giocare.

Ispirato, elegante e dotato di una visione di gioco rara, Arthur Vermeeren colpisce per tecnica e intelligenza in campo. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione dei più grandi club europei. Vermeeren ha esordito con la Nazionale maggiore belga il 13 ottobre 2023, in una gara di qualificazione a Euro 2024 contro l’Austria. Questa convocazione è stata premiata con la selezione ufficiale per gli Europei l’anno successivo, conferma ulteriore della sua rapida ascesa.

Il 26 gennaio 2024, l’Atlético Madrid ha ufficializzato il suo ingaggio con un contratto di sei anni e mezzo, fino al 2030. Nonostante il caloroso benvenuto, il centrocampista belga non ha trovato lo spazio sperato in Spagna, collezionando solo cinque presenze in Liga. Alla ricerca di maggiore continuità, nell’agosto 2024 Vermeeren si è trasferito in prestito all’RB Lipsia. Una scelta motivata dalla reputazione del club tedesco nella valorizzazione dei giovani talenti e dalla presenza di connazionali nello spogliatoio.

In Germania ha maturato esperienza con 28 presenze in Bundesliga, quattro in coppa nazionale e sette in Champions League. Appena ventenne, Arthur Vermeeren ha già vissuto mille vite: giovane promessa del vivaio, eroe del Bosuil, talento consacrato, espatriato in Spagna, rilancio in Germania. Dagli stadi ruggenti del Belgio ai campi esigenti della Bundesliga, la sua carriera è già un viaggio epico.

Ogni tappa ha messo in luce la sua mentalità eccezionale, resilienza incrollabile e ambizione silenziosa, lasciando spalancata la porta a un futuro promettente. A 20 anni, Arthur Vermeeren apre un nuovo capitolo del suo destino firmando con l’OM: quello di un maestro del gioco capace di superare le aspettative e scrivere la propria storia sul campo, alla maniera dei campioni silenziosi che brillano nella semplicità. La sua carriera, già ricca, è solo agli inizi. Benvenuto a Marsiglia, Arthur!".