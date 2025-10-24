Nizza senza vittorie in Europa da 14 gare, Haise difende la squadra: "Dato il massimo"

Nuova battuta d’arresto per il Nizza in Europa League. Dopo una stagione 2024/25 da incubo (35° su 36 nella fase campionato), il club della Costa Azzurra ha ricomincitato con le stesse difficoltà: tre partite, tre sconfitte. L’ultima, ieri sera sul campo del Celta Vigo (2-1), ha visto i francesi partire male con il gol lampo di Aspas (2’), poi pareggiato da Cho (16’). Un risultato positivo sembrava possibile, ma tutto è crollato prima dell’intervallo: Jonathan Clauss ha rimediato due cartellini gialli in nove minuti, lasciando i suoi in dieci contro undici. Il gol decisivo è arrivato nel finale, con Oppong sfortunato autore di un’autorete su un cross-tiro di Iglesias (75’). La squadra azzurra raggiunge così il poco onorevole traguardo della quattordicesima partita europea consecutiva senza vittorie.

Dopo la gara, il tecnico Franck Haise ha espresso tutta la sua frustrazione: "Il prossimo match ci diranno che siamo a 15 partite senza vittoria. Giocare in Europa non è facile, siamo criticati e lo accetto, ma stasera abbiamo dato il massimo". Haise ha sottolineato come il rosso subito da Clauss abbia compromesso la partita: "Essere in dieci dal 39’ cambia tutto. Devi difenderti più basso e il match non è più lo stesso".

Nonostante lo zero punti dopo tre giornate, il tecnico guarda già alla sfida contro Friburgo, il 6 novembre all’Allianz Riviera: "La priorità è vincere contro Friburgo. Non è il momento di parlare di qualificazione. Dobbiamo prima conquistare una vittoria europea e interrompere questa maledetta serie negativa".