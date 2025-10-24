Barcellona, anche Kounde rischia di saltare il Clasico. E Raphinha non migliora

A soli due giorni dal Clasico contro il Real Madrid, il Barcellona deve fare i conti con una serie di assenze che complicano i piani di Hansi Flick. Ieri, Frenkie De Jong e Andreas Christensen hanno saltato l’allenamento a causa di una gastroenterite. A complicare ulteriormente la situazione, come riporta Sport, Jules Koundé ha saltato la seconda sessione consecutiva: la sua presenza al Santiago Bernabéu è quindi molto incerta, e lo staff blaugrana starebbe già valutando un sostituto.

A queste assenze si aggiunge quella di Raphinha, che non ha partecipato all’allenamento odierno. Il brasiliano stava rientrando da un infortunio al bicipite femorale rimediato il mese scorso e, pur non essendo candidato per una maglia da titolare, era previsto che fosse nel gruppo squadra. Ora la sua disponibilità è fortemente in dubbio e solo l’ultima seduta di domani fornirà un verdetto definitivo.

Il Clasico di domenica alle 16:15 si preannuncia quindi ricco di tensione, con il Barcellona costretto a fare i conti con un organico ridotto e un Real Madrid pronto a sfruttare qualsiasi debolezza, stimolato anche dalle recenti dichiarazioni provocatorie di Yamal. La squadra di Flick dovrà trovare soluzioni tattiche rapide e alternative, mentre i tifosi blaugrana sperano di poter contare sui propri leader in campo per affrontare il big match della stagione.