I re dei gol: Mbappé, Kane e Haaland dominano, la corsa al Pallone d'Oro 2026 è cominciata

Nel calcio contemporaneo, la figura del centravanti puro non è più imprescindibile: storicamente, squadre vincenti hanno saputo giocare con il "falso nueve". Basti pensare che né Messi né Cristiano Ronaldo hanno risposto al canonico modello di ariete tradizionale. Tuttavia, grandi club come Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco si sentono più sicuri con un vero numero 9: tre profili diversi, ma tutti implacabili.

Partendo dal più moderno, Kylian Mbappé ha completato il percorso da esterno a centravanti. Quest’anno gioca al centro perché Vinicius occupa il suo ruolo originario, essendo meno versatile nei ruoli alternativi. Il francese ha impiegato un po' di tempo per adattarsi alla nuova realtà ma, nonostante ciò, ha totalizzato 44 gol. Rapido e intelligente, quest’anno ha già segnato 18 gol in 15 partite, tra club e nazionale.

Harry Kane rappresenta la solidità. Richiesto da Ancelotti per sostituire Benzema ma mai arrivato nella capitale spagnola, è considerato un centravanti affidabile, capace di mantenere standard elevati: nelle prime due stagioni al Bayern ha realizzato 44 e 41 gol, quest’anno è già a 20 reti in 12 incontri.

Infine, Erling Haaland è il centravanti più puro, quello che più dipende dalla squadra ma anche il più efficace. Ha già segnato 24 gol in 14 partite, con una progressione impressionante verso i 52 gol in Premier e la possibilità di battere il proprio record di 36 reti. Tre stili diversi, un’unica certezza: gol in serie e leadership offensiva. Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco possono dormire sonni tranquilli, la corsa al Pallone d'Oro 2026 è già cominciata.