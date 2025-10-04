OM, Vermeeren: "Con l'Ajax sono riuscito a mettermi in mostra, spero di avere altre occasioni"

In vista del match di campionato sul campo del Metz, il centrocampista dell'Olympique Marsiglia Arthur Vermeeren ha parlato dei primi mesI in biancoazzurro: "Sono molto felice di essere qui. È successo rapidamente alla fine del mercato. Avevo bisogno di tempo per adattarmi, per imparare lo stile di gioco dell'allenatore, per sentirmi a mio agio con la squadra e in partita. Contro l'Ajax sono riuscito a mettermi in mostra, credo che sia successo. E spero di avere altre occasioni per farlo.

OM-Ajax? Durante una partita di Champions League, tutto può succedere. L'Ajax non è andato male, non abbiamo giocato la nostra migliore partita, ma siamo riusciti a essere decisivi. Sono i dettagli che fanno la differenza. Abbiamo eseguito il piano. Contatti prima del 2025? Non posso parlarne molto. Avevo la fiducia di Medhi e dell'allenatore prima di quest'estate. Questo mi ha dato fiducia. Ho fatto questa scelta e ne sono molto contento. Darò il massimo quest'anno a Marsiglia. Il futuro non è nelle mie mani. Voglio fare buone prestazioni, giocare bene per me e per la squadra. Vedremo.

Abbiamo un centrocampo molto buono, competitivo, diverse opzioni e anche diverse qualità. Durante la partita, abbiamo visto che mi sono trovato bene con Matt O'Riley. Non sarà un problema per me andare d'accordo con tutti. Abbiamo buoni giocatori e possiamo giocare tutti insieme. Metz-OM? Nello spogliatoio, siamo tutti concentrati sulla partita. Potremmo avere un infortunio e perdere punti, ma tutti sanno che è una partita importante e dobbiamo essere concentrati al 100%. Nessuno dice che sarà facile".