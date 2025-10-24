Niente Clasico, Flick si defila anche per la conferenza di domani: ci sarà il suo vice Sorg
Cambio inatteso in casa Barcellona a due giorni dal tanto atteso Clásico contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu. Il club blaugrana ha annunciato che sarà Marcus Sorg, vice di Hansi Flick, a presentarsi domani davanti ai giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia.
La decisione arriva in un momento di incertezza per l’allenatore tedesco, ancora in attesa della sentenza definitiva del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Il Barcellona ha infatti presentato ricorso contro la squalifica di una giornata inflitta a Flick dopo l’espulsione rimediata nel match contro il Girona, che gli impedirebbe di sedere in panchina domenica al Bernabéu. Nella serata di ieri, il Comitato d’Appello ha respinto il primo ricorso del club catalano, confermando la decisione del Comitato di Competizione. L’ultima speranza resta dunque affidata al TAD, che potrebbe ribaltare la sospensione in extremis.
Nel frattempo, Sorg non solo rappresenterà lo staff tecnico in conferenza, ma potrebbe essere lui a guidare la squadra dalla panchina in uno dei match più delicati dell’anno. Tra infortuni, squalifiche e la pressione che sempre accompagna la sfida con il Real Madrid, l’atmosfera in casa Barcellona resta tesa ma concentrata. In assenza di Flick, Marcus Sorg avrà il compito di trasmettere serenità e fiducia a un gruppo che dovrà reagire con carattere nel palcoscenico più difficile: il Bernabéu.
