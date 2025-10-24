Il Lincoln Red Imps fa la storia: prima vittoria in Europa per un club di Gibilterra
Il Lincoln Red Imps ha firmato la sorpresa più grande della giornata in Conference League, battendo in casa i campioni di Polonia del Lech Poznan per 2-1. Con questa vittoria, il club di Gibilterra scrive una pagina di storia: si tratta dei primi tre punti mai conquistati da una squadra della colonia britannica a questo livello di competizioni UEFA, da quando il paese ha aderito all’UEFA dodici anni fa.
Non solo: il Lincoln Red Imps era già diventata la prima formazione di Gibilterra a vincere entrambe le gare di un turno di qualificazione europeo, consolidando il proprio nome tra le sorprese d’Europa. La squadra ha mostrato coraggio, organizzazione e una grande determinazione, dimostrando che le piccole realtà calcistiche possono lasciare il segno anche contro campioni nazionali più blasonati.
Con questa vittoria per 2-1, ottenuta davanti al pubblico di casa, il Lincoln Red Imps non solo incassa i primi punti UEFA, ma manda un chiaro messaggio: Gibilterra può competere e giocarsela a viso aperto con club più blasonati del calcio europeo.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.