Emerson si scusa dopo l’espulsione: "Ho deluso i miei compagni e i tifosi dell’OM"

Brutta serata per l’Olympique Marsiglia in Champions League: il club francese è stato sconfitto 2-1 dallo Sporting Lisbona, complici anche i guai causati dall’espulsione di Emerson poco prima dell’intervallo. Il terzino italiano, protagonista di un doppio giallo che ha cambiato l’inerzia della partita, ha deciso di fare mea culpa pubblicamente sui social.

Su Instagram, Emerson ha scritto: "La notte scorsa è stata difficile da accettare. Sono dispiaciuto per il risultato, perché la nostra squadra meritava di vincere". L’italiano era stato ammonito per un fallo di mano al 39’ e subito dopo, al 45’, è arrivato il secondo giallo per simulazione, che ha lasciato l’OM in dieci uomini. "Riconosco la mia responsabilità: anche se non meritavo il primo cartellino e non capisco perché l’arbitro me l’abbia dato, avrei potuto evitare il secondo. Voglio scusarmi con i miei compagni per averli lasciati in inferiorità numerica e con tutti i tifosi dell’OM", ha aggiunto Emerson, già concentrato sui prossimi impegni.

Il terzino ha voluto chiudere con un messaggio di determinazione: "Darò sempre il 100% per questo club. Sabato abbiamo una partita molto importante e la affronteremo insieme, come sempre! Allez l’OM!". Dopo tre giornate di Champions, l’OM occupa la 18esima posizione con appena tre punti, mentre in campionato è attualmente primo in Ligue 1. Sabato sarà di scena a Lens alle 21:05, con la squadra chiamata a riscattarsi.