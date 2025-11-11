Il ritorno segreto di Lionel Messi al Camp Nou: non solo nostalgia, anche manovre politiche

Il Camp Nou è tornato a brillare... grazie a Lionel Messi, che ha fatto parlare tutta la Spagna con una visita a sorpresa al suo stadio. Accompagnato da foto e messaggi nostalgici sui social, l’argentino ha calcato di nuovo il terreno che lo ha visto protagonista indiscusso per 15 anni in Catalogna.

Questa apparizione ha preso completamente alla sprovvista la dirigenza del Barça, ignara del ritorno della sua leggenda. Secondo diversi media spagnoli, il gesto va interpretato come una manovra "politica" contro Joan Laporta, presidente del club con cui i rapporti si sarebbero deteriorati dal momento della partenza del fuoriclasse dell'Inter Miami.

Le elezioni presidenziali in programma a fine stagione sarebbero nel mirino dell’argentino, non come candidato ma eventualmente come figura di sostegno a un potenziale rivale di Laporta. La foto pubblicata sui social sarebbe "uno schiaffo in pieno volto a Laporta", mentre Cadena SER aggiunge che, nonostante tentativi recenti di avvicinamento da parte del presidente, Messi avrebbe rifiutato qualsiasi contatto. Dietro la nostalgia delle immagini si nasconde dunque una strategia di pressione e rivalsa.