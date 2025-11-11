Messi: "Immaginavo di giocare solo per il Barça. Mondiale? Solo se non sarò un peso"

Lontano dal clamore e dai riflettori europei, Lionel Messi continua a vivere il calcio con la stessa passione di sempre, ma con una serenità nuova. Nell’Inter Miami ha ritrovato equilibrio e felicità, ma l’argentino non nasconde però la nostalgia per Barcellona, la città che è stata casa sua per oltre vent’anni e che ancora oggi occupa un posto speciale nel suo cuore: "Mi manca molto Barcellona. I miei figli, mia moglie, tutti noi parliamo spesso della città. Abbiamo la nostra casa lì e il desiderio è tornare a viverci", ha confessato in una lunga conversazione con Sport.

Messi ha spiegato che sogna di rivedere il Camp Nou una volta terminati i lavori di ristrutturazione, dopo la visita a sorpresa di due giorni fa: "Da quando sono andato via non ci sono più tornato. Sarà emozionante entrare di nuovo in quello stadio, anche se sarà diverso". Il legame con il Barça rimane indelebile: "Immaginavo di giocare tutta la vita nel Barcellona. È stato strano andarmene così, senza un vero addio, ma l’amore della gente non svanisce. Sono cresciuto lì come uomo e come calciatore. Tutto ciò che sono, lo devo a quel club e a quella città".

Messi ha anche parlato del suo futuro con la nazionale argentina, a pochi mesi dal Mondiale 2026: "Giocare con la Selección è sempre speciale, ma voglio esserci solo se mi sentirò bene fisicamente, se potrò davvero aiutare il gruppo. Non voglio essere un peso". Reduce dal trionfo mondiale in Qatar, il capitano dell’Argentina resta motivato ma realista: "Il Mondiale è la cosa più grande che esista, ma bisogna viverlo giorno per giorno. Se sarò in forma, ci sarò. Altrimenti, lascerò spazio a chi lo merita".