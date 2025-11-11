Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Messi al Camp Nou, una visita a sorpresa: a Barcellona in pochi sapevano del suo arrivo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:12
Michele Pavese

Lionel Messi ha fatto ritorno al Camp Nou in gran segreto, approfittando del suo passaggio in Spagna con la nazionale argentina. Secondo quanto riportano i media spagnoli, l’ex stella blaugrana non aveva informato il Barcellona della sua visita e si sarebbe presentato direttamente allo stadio, dove il personale di sicurezza lo ha riconosciuto e fatto entrare. Il Camp Nou è attualmente in fase di ristrutturazione, ma Messi ha voluto vedere il suo vecchio campo, teatro di oltre vent’anni di carriera.

Sul suo profilo Instagram, l'otto volte Pallone d’Oro ha condiviso foto e video del ritorno, accompagnati da un messaggio nostalgico: "Ieri sera sono tornato in un posto che mi manca profondamente. Un luogo dove sono stato immensamente felice… spero un giorno di poter tornare, e non solo per dire addio come giocatore, cosa che non ho mai potuto fare…".

Secondo Marca, il club avrebbe saputo della visita solo la mattina successiva, anche se alcuni dirigenti erano stati informati la sera prima dai servizi di sicurezza. Il Barça ha reagito con calore, ribadendo che Messi sarà sempre il benvenuto nelle sue strutture e pubblicando un messaggio sui social: "Sempre il benvenuto a casa tua, Leo". Messi non calpestava il terreno del Camp Nou dal suo ultimo match con i blaugrana, il 16 maggio 2021. Tre mesi dopo aveva salutato il club in un addio commovente, trasferendosi al PSG perché il Barça non poteva garantire il rinnovo del contratto. Il ritorno "a casa" ha confermato il legame speciale tra la Pulga e la sua ex squadra, nonostante le difficoltà del passato con la dirigenza, e alimenta le speranze di un addio ufficiale in grande stile che Joan Laporta desidera da tempo.

